أمير الجوف استقبل مدير وأعضاء جمعية المتقاعدين بالمنطقة

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة الأستاذ سعود بن عقلا العويضة , يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.
وفي بداية الاستقبال رحب الأمير بدر بن سلطان برئيس وأعضاء الجمعية، مؤكداً على تقديم أفضل الخدمات المميزة التي تهم المتقاعدين في جميع الجهات.
ولفت أمير منطقة الجوف إلى أهمية العناية بذوي الخبرات من مدنيين وعسكريين، والاستفادة من خدمتهم الطويلة في مجالات مختلفة، وخاصة أصحاب المؤهلات والخبرات بما يعود بالنفع على الوطن ، مثمناً سموه تلك الجهود التي بذلها أبناء الوطن من المتقاعدين والمتقاعدات، داعياً الله لهم بالتوفيق .
وفي نهاية الاستقبال قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه لأعمال الجمعية, لتواصل أداء رسالتها لخدمة المتقاعدين.