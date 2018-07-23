أمير الجوف يكرم عدداً من رجال الأمن نظير جهودهم في حفظ أمن المواطن والمقيم

جوف - عبدالعزيز الحموان:
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من رجال الأمن بشرطة منطقة الجوف نظير جهودهم المتميزة في مجال عملهم في حفظ أمن المواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتب سموه لرجال الأمن المكرمين يتقدمهم مدير شرطة منطقة الجوف بالنيابة اللواء مفضي بن عبدالله الخميس، حيث ثمّن سموه دورهم الكبير في حفظ الأمن بعد عون الله وتوفيقه وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.
وأعرب مدير شرطة منطقة الجوف بالنيابة عن شكره وزملائه لسمو أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه