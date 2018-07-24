بلدي أبوعجرم يعقد جلسته السابعه والثلاثين ويشيد بدور البلدية بتهيئة مدينة الحجاج.

جوف -أبوعجرم - الإعلام البلدي :
عقد المجلس البلدي ببلدية أبوعجرم جلسته السابعة والثلاثين وذلك يوم الإثنين ١٠ / ١١ / ١٤٣٩ هـ بمقر بلدية أبوعجرم برئاسة رئيس المجلس عايد الرقيم الشراري وبحضور رئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل الحسن وجميع الأعضاء وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالجميع ، وأشاد بالدور الذي تقوم فيه بلدية أبوعجرم بتهيئة مقر مدينة الحجاج استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الأيام القادمة.
بعد ذلك أطلع الأعضاء على جدول الأعمال حيث أوضح المتحدث الرسمي للمجلس العضو قبيل الشمري أن المجلس ناقش مشروع إكمال حديقة الدلة بمركز الأضارع حيث أوضح رئيس البلدية أن مشروع الحديقة بمركز الأضارع تحت الترسية وسيرى النور خلال الأيام القادمة.
كما وافق أعضاء المجلس على إنشاء صالة نسائية بمركز أبوعجرم تتبع لصالة الإحتفالات في حال توفر ميزانية لذلك.
كما ناقش المجلس سفلتة مخطط العزيزية بمركز ميقوع حسب الامكانيات المتوفرة.
كما طالب اعضاء المجلس بضرورة الإنتهاء من المبنى الثقافي والحضاري بمركز الأضارع بأسرع وقت.
واضاف الشمري أن المجلس وافق على تجهيز دورات مياه للحدائق العامة بمركز الأضارع ومركز أبوعجرم حسب الامكانيات.
كما ناقش الأعضاء الطلب المقدم للمجلس بضرورة الإستفادة من جبل الأضارع وتهيئته للسياحة وإقامة مناضر جمالية فيه.
وفي الختام وافق المجلس على اختيار شعار خاص بالمجلس.