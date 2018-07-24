أمير الجوف يجتمع بمحلي وبلدي دومة الجندل ويؤكد على تضافر الجهود

جوف - عبدالعزيز الحموان:
عقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم اجتماعاً بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة دومة الجندل .
وبدء الاجتماع بكلمة لسمو الأمير بدر بن سلطان الذي أثنى فيها على ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف في كلمته على أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي، لدورهما المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً سموه بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
بعد ذلك, استمع سموه لكلمة محافظ دومة الجندل رئيس المجلس المحلي الدكتور طلال بن مشل التمياط، وكلمة لرئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم تضمنتا احتياجات المحافظة وعرض العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وتظافر الجهود في ذلك ، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة .
حضر الاجتماع أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن عبدالصمد, وأمين مجلس منطقة الجوف الأستاذ أحمد بن متعب المحمد, ورئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق ومديري الإدارات الخدمية .