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> أمير الجوف يفتتح مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري والنافورة المائية بدومة الجندل
أمير الجوف يفتتح مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري والنافورة المائية بدومة الجندل
جوف - عبدالعزيز الحموان:
أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري بمحافظة دومة الجندل، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي وعدداً من المسؤولين ، واستمع سموه من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق لشرح عن المركز الذي تبلغ مساحته 11300م2 مطلاً على حديقة بمساحة 53300م2 ويشتمل المركز على صالات رئيسية واستقبال وقاعات اجتماعات، ومجهز بأحدث التجهيزات.
كما دشن سمو أمير منطقة الجوف النافورة المائية المتحركة بمحافظة، والتي تعتبر أكبر نافورة بشمال المملكة وتبلغ مساحتها 3200م2 بارتفاع عشرين متراً وتتميز بوجود إنارة متنوّعة بـ 467 لمبه لإضاءة المياه بـ 58 حركة للماء وتحمل عدة أشكال جمالية.
معرباً سموه عن شكره لجهود البلدية في هذا المجال .