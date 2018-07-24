تفتيش 50 منشأة إيواء ومخالفة 15 منها بالجوف

جوف - سكاكا :
أنهت اللجنة الرقابية على مرافق الإيواء السياحي بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها ، 50 جولة تفتيشية من واقع 120 منشأة إيواء بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي .
و تأتي هذه اللجنة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية , والمشكلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة التجارة , وتهدف اللجنة معالجة وضع هذه المنشآت من ناحية جودة الخدمات المقدّمة ونظامية التشغيل ,ومكاتب السفر والسياحة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري بأن اللجنة قامت بتحرير 15 محضر ضبط واستدعاء , وتواصل اللجنة أعمالها التفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي حسب الخطط المعتمدة للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والتزامها بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص، ودرجة التصنيف، والسجلات التجارية والسلامة الأمنية والتوظيف في أقسام الاستقبال للسعوديين وغير ذلك لتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والمصطافين القادمين إلى المنطقة ، مشيراً إلى أنه عند وجود أي ملاحظات أو مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988.
وأشار مدير عام سياحة الجوف إلى أن فرع الهيئة بالمنطقة يستقبل جميع المستثمرين في القطاع السياحي لتصحيح أوضاعهم وأكد على ضرورة المبادرة في ذلك، وسوف يكون المختصين بالهيئة بخدمة المستثمرين بما يكفل تطبيق الأنظمة والتعليمات.