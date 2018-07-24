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حملة أمنية في سكاكا وطبرجل

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/24

2018/07/24


حملة أمنية في سكاكا وطبرجل



جوف - سكاكا :

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .

نفذت قوة الضبط الميداني وبمشاركة ومفتشي مكتب العمل حملة أمنية شملت عدة مواقع لبعض الشركات والمشاريع  تحت الانشاء بالطوير وقارا وسكاكا صباح يوم الاثنين الموافق ١٠-١١-١٤٣٩هـ .
كما نفذت شرطة محافظة طبرجل حملة بعدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية في  بسيطا وميقوع صباح اليوم نفسه  .
نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
 وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً

 

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