جوف - سكاكا :
حملة أمنية في سكاكا وطبرجل
استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) التي تنفذها شرطة منطقة الجوف .
نفذت قوة الضبط الميداني وبمشاركة ومفتشي مكتب العمل حملة أمنية شملت عدة مواقع لبعض الشركات والمشاريع تحت الانشاء بالطوير وقارا وسكاكا صباح يوم الاثنين الموافق ١٠-١١-١٤٣٩هـ .
كما نفذت شرطة محافظة طبرجل حملة بعدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية في بسيطا وميقوع صباح اليوم نفسه .
نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً