أمير الجوف يعتمد تشكيل مجلس نادي الفروسية برئاسة السمرين

جوف - عبدالعزيز الحموان:
وافق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الرئيس الفخري لنادي الفروسية بالمنطقة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة ميدان فروسية منطقة الجوف برئاسة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وأمين منطقة الجوف نائباً له، وعضوية كلاً من :
مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، وعبدالرحمن بن صالح الشريدة، وزياد بن دحام السرحاني، وفيصل بن عايد الحبوب، وعبدالعزيز بن خالد الشعلان، وحمدان بن فرحان العضيد، وعبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، وتكليف طارق بن خلف الهذيل مديراً لميدان الفروسية بالجوف.
وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف الرئيس الفخري للنادي على هذه الثقة ودعمه لهذه الرياضة العريقة، مؤكداً أنه سيعمل ومجلس الإدارة للرفع من مستوى رياضة الفروسية، التي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة