أمير الجوف يؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

جوف - عبدالعزيز الحموان:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جميع الجهات الحكومية بضرورة تسخير كافة الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الحديثة والمارين بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، حيث تقدم عدة جهات حكومية و تطوعية خدماتها في منظومة عمل متكاملة .
وأكد أمير منطقة الجوف على تضافر الجهود لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن بما يكفل نجاح موسم الحج وراحة الحجيج، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” ،حيث تولي القيادة الرشيدة خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها.
كما وجه سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بمتابعة ذلك أولاً بأول ولوقوف على الخدمات المقدمة لهم شخصياً ورفع التقارير اللازمة .
من جانبه قال رئيس مركز أبو عجرم الأستاذ بدر بن عيد الشمري بأن إمارة المنطقة قامت بتأمين اكثر من 40 خيمة إيواء و وتجهيزها بجميع المتطلبات اللازمة.
كما قامت بلدية أبو عجرم بصيانة الموقع بالكامل من سفلتة وإنارة ، وتم تركيب مضخات رذاذ لتبريد الساحات الخارجية إضافة إلى صيانة المرافق الخاصة بالموقع ،وأنهى فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز وتأثيث مصلى مدينة الحجاج، ونوه الشمري بمتابعة سمو أمير منطقة الجوف لقوافل الحجاج القادمين عبر منافذ المنطقة