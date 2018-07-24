جوف - سكاكا :
عمل الجوف : يلزم إحدى الشركات بدفع مستحقات 78 وافداً
ألزم قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف أحدى الشركات الكبرى بالمنطقة بتطبيق أنظمة العمل والالتزام بها لإنهاء إضراب أكثر من 87 وافد بسبب تأخير دفع أجورهم وذلك إثر تقدم شكوى رسمية إلى مكتب العمل تفيد بتأخير رواتبهم لأكثر من ستة أشهر متتالية ، وذلك خلال جولة نفذها قسم التفتيش بمدينة سكاكا للشركة برفقة الضبط الميداني وتم خلال الجولة ضبط عدة مخالفات حسب القرار الوزاري رقم 4786 للفقرة 29 وتعد الفقرة 29 عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحدد ، وذكر مدير قسم التفتيش عبد المجيد العنزي إنه تم الشخوص على الشركة والتواصل مع مسؤول الشركة وعودة العمالة إلى حين تسليم جميع العاملين بالمشروع حقوقهم المالية، بالإضافة إلى التحقق من توفير سكن مناسب لهم يحتوي على جميع الخدمات ، ليتم إنهاء الإضراب وعودة العاملين للعمل من جديد.
وأضاف العنزي أن الوزارة حذرت في وقت سابق من تأخير أجور العاملين، معتبرةً أنه يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه أنظمة وزارة العمل التنمية الاجتماعية .