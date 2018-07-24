انطلاق ملتقى تواد الصيفي بالجوف

جوف - سكاكا :
أنطلق ملتقى تواد الصيفي الثاني بمنطقة الجوف, أحد برامج خدمة المجتمع بجمعية توادّ للتنمية الأسرية بالجوف، تنظمه بالشراكة مع نادي الحي بثانوية الجزيرة.
وأوضح مدير الملتقى عبدالله بن حمدان الحميد، أن الملتقى استقطب 200 مشارك من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية, والذي يهدف إلى المحافظة على وقت الطالب خلال الإجازة، وحماية الطلاب من الفكر الضال والأفكار المنحرفة، وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية والتربوية في نفوس النشء، واكتشاف مهاراتهم في مختلف المجالات، وتوعيتهم وتنمية مهاراتهم الوطنية للمحافظة على ممتلكات ومكتسبات الوطن، ومن الأهداف أيضا التربية الممزوجة بالفائدة والمتعة من خلال الترفيه، وإشباع رغباتهم وميولهم بالنافع والمفيد، وكذلك غرس مبادئ العمل التطوعي لدى الطلاب، وتنشيط وإثراء الفكر الهادف لديهم, وأشار مدير الملتقى إلى الخطة الزمنية للبرامج حيث يستمر الملتقى قرابة شهراً كاملاً من 24 شوال حتى 26 ذو القعدة, والتي تضمنت فعالياته جملة من البرامج أهمها برنامج دوحة القرآن، والدورات التدريبية، والزيارات العلمية، الرحلات التربوية، وكذلك الألعاب الرياضية، كما تم تفعيل برنامج القيم التربوية، فيما يقام برنامج المسابقات الترفيهية الثقافية.
وجاء النادي هذا العام بتحقيق أعلى مراتب الجودة والإتقان حيث يعمل النادي على نظام الكتروني شامل لسير النادي من تسجيل للطلاب وتحضيرهم اليومي ومتابعة سير اللجان وغيرها .