أمير الجوف يستقبل محافظ دومة الجندل وإدارة نادي الجندل

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط يرافقه رئيس نادي الجندل الرياضي الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الحجاج ، ورئيس أعضاء الشرف الأستاذ محمد بن سليمان السعيدان، وأعضاء مجلسي الإدارة والشرف، الذين قدموا شكرهم لسموه على دعمه ومؤازرته للنادي.
كما وافق سمو أمير منطقة الجوف على تسمية ملعب النادي باسم ” ملعب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز” معرباً سموه عن شكره لإدارة ولاعبي النادي نظير أدائهم الذي ساهم في صعود الفريق لمصاف أندية الدرجة الثانية .
وقدم سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز دعماً مالياً للنادي نظير جهودهم الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والسداد .
وفي نهاية اللقاء قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة صعود النادي للدرجة الثانية.
من جهته وعد رئيس نادي الجندل وإدارته ببذل المزيد من الجهود خلال الدوري القادم إن شاء الله.