سياحة الجوف تنفذ دورة (التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي)

جوف - سكاكا :
نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية – تكامل – بالجوف ، دورة تدريبية بعنوان “التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي”., بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالجوف .
واستعرضت الدورة فرص العمل في القطاع السياحي وذلك ضمن خطة الهيئة للعام 2018، لتطوير وتأهيل العاملين والمشغلين للقطاع السياحي بالمنطقة.
وأوضح المدير العام لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري، أن البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة، حظي بمشاركة عدد من العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي للتعرف على الفرص المتاحة في هذا القطاع الذي توليه المملكة عناية خاصة تماشياً مع خطة التحول الوطني 2020 ضمن رؤية 2030 الرامية إلى رسم ملامح المستقبل الجديد للقطاع السياحي والتراثي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية القصيرة وورش العمل التي ينظمها المركز الوطني “تكامل” تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين والعاملين في القطاع السياحي إضافة إلى استعراض الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعديد من المحاور والاختصاصات والمبادرات التي تُعنى بتطوير هذا القطاع من خلال البرامج التوعوية للراغبين في العمل بالقطاع السياحي والتعريف على الفرص المتاحة فيه وتعزيز مهارات الأداء السياحي بالمنطقة إضافة إلى ابتكار المشاريع السياحية وتطوير المنتجات السياحية بالجوف.
وقدم الشمري شكره لمركز تكامل لجهوده بالمنطقة , كما شكر الغرفة التجارية على استضافتها لبرامج وأنشطة الفرع .