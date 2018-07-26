كشافة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم

جوف - سكاكا - محمد المغرق :
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حرص قادة بلادنا -حفظهم الله- وشعب المملكة على خدمة ضيوف الرحمن، وقال إن المملكة العربية السعودية تبذل كل ما بوسعها وتجند كل طاقتها للوقوف على راحة ضيوف الرحمن.
وثمن الغامدي جهود أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعته وتوجيهاته لخدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، حاثّاً العاملين في المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم على تقديم كل الخدمات الممكنة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
إلى ذلك، تفقد المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان، المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، واستمع الزيدان من قائد المعسكر الكشفي الأستاذ سلطان بن محمد الجهني عن آخر استعدادات المعسكر لاستقبال الحجاج وخدمتهم وما تم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى مشاركة كشافة تعليم الجوف السنوية بمعسكرات الخدمة العامة سواءً بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم أو في المشاعر المقدسة من خلال فرق كشفية متميزة.
من جانبه، أكد مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد أنه تم تجهيز مخيم كشفي بمدينة الحجاج بكافة الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
يذكر أن استعدادات كشافة تعليم الجوف بدأت للمشاركة السنوية بالمخيم الكشفي المقام في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم لعام 1439هـ وذلك لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من المنافذ البرية، وتأتي هذه المشاركة لتأكيد روح العمل التطوعي، والدور التربوي للحركة الكشفية وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم توزيع المهام بين القادة الكشفيين والفرق الكشفية المشاركة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وفي السياق ذاته، أقامت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف ممثلة في قسم النشاط الكشفي بإدارة النشاط الطلابي بمركز التدريب الكشفي في سكاكا “الدورة التخصصية للفرق الكشفية المشاركة في موسم حج هذا العام 1439هـ” بمشاركة جميع الكشافين المرشحين.
وقال قائد الدورة الأستاذ صالح بن مصلح المريح أن الدورة تهدف إلى تنمية خبراتهم لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وقدمها القائد الكشفي الأستاذ عودة القيضي والقائد الكشفي الأستاذ محمد الرويلي والقائد الكشفي الأستاذ عيشان الكريع.
وبين المريح أن الدورة تتضمن الجلسات التدريبية النظرية والعملية، وهي: معرفة بيئة عمل المعسكرات ومراكز الإرشاد التابع لوزارة الحج، واستخدام الخرائط والدليل الإرشادي ودورات خاصة بتوعية الكشافين بالسبل الصحيحة للتعامل مع ضيوف الرحمن، وفن التعامل مع الآخرين، وسيتبع الدورة النظرية تطبيق عملي لعملية المسح والإرشاد من خلال المشاركة في المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سيقدم مختصين من الدفاع المدني دورة مكثفة في إدارة الأزمات والكوارث، تركز في محتواها على الإنقاذ من الغرق ومواجهة السيول والحرائق والإسعافات الأولية.