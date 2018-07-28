التجارة تضبط 838 حاوية زيت زيتون مجهولة المصدر في الجوف

جوف - سكاكا :
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، خلال حملة شنتها على مزرعة في الجوف، 838 حاوية زيت زيتون مجهولة المصدر، عليها ملصقات تدعي جودتها المحلية.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جولاتها ضمن حملة “وطن بلا مخالف” ضبطت مستودعًا في مزرعة بالجوف، وتبين أن عمالة مخالفة تستغله بتعبئة زيوت رديئة على أنها زيت زيتون محلي بجودة عالية، بدون تراخيص أو اشتراطات صحية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.