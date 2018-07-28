مدينة الحجاج بأبو عجرم تنهي استعداداتها لاستقبال الحجاج

جوف - أبو عجرم :
أنهت مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم في منطقة الجوف، استعداداتها لإستقبال حجاج البيت الحرام للعام الحالي , بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية .
وقد بدأت المدينة استعداداتها منذ وقت مبكراً والعمل على تجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – , بتظافر جهود الإدارات الحكومية لتقديم الاستقبال الأمثل لضيوف الرحمن وتقديم الحفاوة الكاملة لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وباشرت جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة عملها في وقت سابق، مما أسهم في اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة جميع السبل لراحتهم، وتشهد مدينة الحجاج كل عام خدمات جديدة لضمان مزيد من التيسير لضيوف الرحمن.
وقامت بلدية مركز أبو عجرم بتجهيز استراحة مدينة الحجاج وبناء الخيام، وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة، وأعمال النظافة والسفلتة، وعملية الرش في المدينة وتركيب مضخات الرذاذ لتلطيف الأجواء , إضافة إلى صيانة المسجد ودورات المياه.
كما تقوم إدارة التعليم بالمنطقة كعادتها السنوية بتخصيص مخيم كشفي يعمل فيه مجموعة من الكشافة لتقديم افضل الخدمات للحجاج ، سبقها دورات تدريبية, وتشارك الشؤون الصحية بالمنطقة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر مركز صحي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية ورعاية الحجاج , فيما أسهمت الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية كالشرطة وقوة أمن الطرق بالشعور بالراحة من قبل الحجاج, إلى جانب مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمركز للدعوة والإرشاد يقدم من خلاله النصائح والإرشادات الصحيحة لأركان الحج بالإضافة إلى توزيع الكتيبات .