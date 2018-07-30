فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ينظم حملة تبرع بالدم لمرابطي الحد الجنوبي

جوف - سكاكا :
افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عبيد بن عبدالله الجلال، اليوم (الأحد)، حملة التبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك في مقر الفرع.
وتأتي هذه الحملة الثانية خلال هذا العام استشعارا بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل ممن قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن المبارك ومقدساته، وقد حظيت بمشاركة واسعة من منسوبي الفرع.
وقدّم الجلال شهادات الشكر لطاقم الشؤون الصحية الذين قاموا بهذه المهمة النبيلة، داعيا الله عز وجل أن يعجل بالنصر لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن يحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.