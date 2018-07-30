اللقاء التعريفي لتمكين الجهات الحكومية بفرع الخدمة المدنية في عسير

جوف - عسير :
إنطلاقاً من حرص فرع الوزارة بمنطقة عسير في تحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة الساعية إلى تمكين الجهات الحكومية من ادارة مواردها البشرية بما يتماشى مع أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أطال الله في عمره) لتنمية الموارد البشرية وترسيخ مفهوم التمكين وفق ما يتطلع إليه معالي الوزير ومعالي نائبه و معالي مساعد الوزير (حفظهم الله) وتوجيه سعادة الوكيل للشؤون التنفيذية (سلمه الله).
عقد اليوم الاثنين الموافق 17/11/1439هـ بفرع الوزارة بمنطقة عسير لقاء تعريفي لتمكين الجهات الحكومية والتي دعي لها كافة مديري الموارد البشرية بالجهات الحكومية بمنطقة عسير وذلك في القاعة الخاصة بالفرع وحضرها ما يقارب ال (130) رجال / نساء من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية بالجهات الحكومية.
ومن ثم بدأ اللقاء بآيات من القران الكريم تلاها الأستاذ/ ماجد آل عزيز ومن ثم كلمة سعادة مدير عام الفرع الأستاذ / محمد بن إبراهيم العلي رحب بها بالحضور و شرح من خلالها استراتيجية الوزارة الهادفة الى تمكين الجهات الحكومية بما يهتم على تفعيل الجانب المرن للممارسة العملية لأعمال الوزارة ونقلها لتلك الجهات.
وتمحور اللقاء حول التعريف بالتمكين لعدد من المحاور ومنها :
المحور الأول : شرح لمنصة (خدمة بيان وتحقيق الخدمة) قدمها الأستاذ/ماجد آل عزيز .
وتبعها المحور الثاني : عرض تفصيلي لحقيبة الترقيات ونظامها بما يؤكد الخطوة الجديدة التي تمكن بها الوزارة الجهات الحكومية من إجراءات ترقياتها للمراتب العاشرة فما دون وقدمها الأستاذ/ هاني القحطاني .
ومن ثم المحور الثالث تم عرض منصة (الإستفسارات الوظيفية) والتوظيف وشرح خطواتها الآليه التي اطلقتها الوزارة ضمن حزمة برامجها الآلية وقدمها الأستاذ/ محمد الدوسري والأستاذ/ سعد عبود .
ويعد هذا اللقاء الأول من سلسلة لقاءات سيعقدها الفرع إن شاء الله في الأسابيع القادمة تختص بتطبيق برامج اليه اخرى