عقب تفقده لمدينة الحجاج بأبو عجرم

جوف - عبدالعزيز الحموان:
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والقائمين على المدينة .
بعد ذلك زار سموه المركز الصحي الموسمي بالمدينة الذي يشتمل على أهم التخصصات والعيادات والصيدلية المزودة بكافة الأدوية.
واطلع سموه على نموذج من الخيام المزودة بالخدمات، عقب ذلك شاهد خدمات الهلال الأحمر وسيارات الإسعاف، مطلعاً سموه أيضاً على مشاركة الكشافة التابعة للإدارة العامة للتعليم، وجناح الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهود الأمنية المبذولة في هذا الجانب، وغيرها من الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن .
وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” على ما تقدمه حكومة المملكة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم لأرض المملكة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، والتوجيهات التي تلقاها جميع القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً سموه أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” طيب الله ثراه ” بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم المملكة بعد أن يؤدي مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لمراحل استقبال ضيوف الرحمن وأداء نسكهم وتوديعهم، بعد أدائهم مناسك الحج وسط عناية الله ثم التسهيل والعناية الفائقة من لدن حكومتنا الرشيدة .