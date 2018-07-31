أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بأبو عجرم

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم جموع المواطنين والمسؤولين، في صالة الاستقبال بالمركز الحضاري في مركز أبو عجرم، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس مركز أبو عجرم الأستاذ بدر بن عيد الشمري وعدد من المسؤولين .
وقد التقى سموه في صالة الاستقبال جموع المواطنين والمسؤولين والأعيان وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.