مدير “تعليم الجوف” يدشن حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد

جوف - سكاكا – محمد المغرق :
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد، بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد بن مطلق المفرج.
وتمنى الغامدي لجميع المعلمين والمعلمات الجدد التوفيق والسداد في حياتهم العملية، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز حركة التوزيع.
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي أنه تم توزيع 189 معلم و 79 معلمة على جميع مكاتب التعليم في المنطقة، علماً أن المباشرة ستكون بتاريخ 19/11/1439هـ في المدارس، وبرنامج تهيئة المعلمين سيكون بتاريخ 23-11-1439هـ في مكاتب التعليم، وللإطلاع على نتائج الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور.