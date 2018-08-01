أمير الجوف يضع حجر الأساس لمشروع حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا

جوف - عبدالعزيز الحموان:
ضمن المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة الجوف، قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .
وفور وصول سموه قام بوضع حجر الأساس إلكترونيا إيذاناً ببدء تنفيذ أعمال المشروع، مستمعاً من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي لشرح عن المشروع الذي تبلغ مساحته 900.000م2 بقيمة اجمالية للمشروع تبلغ (٢٧،٨١٧،٦٦١) ريال سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف وستمائة وواحد وستون ريالاً، كما تستغرق مدة تنفيذه ٧٢٠ يوماً.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن هذا المشروع يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” على دعم المشاريع التنموية، وإيجاد الأماكن الترفيهية والمتنفسات للمواطنين، مشدداً سموه على متابعة أعمال التنفيذ والجودة في ذلك والالتزام بالمدة المحددة للانتهاء من تنفيذه، متمنياً سموه للجميع التوفيق.