جهود كبيرة للقطاعات الأمنية بأبو عجرم الجوف لخدمة ضيوف الرحمن

جوف - أبو عجرم :
بتوجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الجوف تبذل القطاعات الأمنية في المنطقة جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل دعم القيادة الرشيدة وتأتي من ضمن هذه القطاعات القوات الخاصة لأمن طرق الجوف بإشراف العقيد بدر بن ساير الشمري و النقيب محمد العنزي .
حيث تتلخص مهام القوة البشرية والآلية المشاركة بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف بمرافقة قوافل الحجاج العراقيين القادمين براً عبر منفذ الجديدة الحدودي مرور اً بالمنطقة حتى وصولهم الى المشاعر المقدسة والعودة بعد أداء فريضة الحج .
ويتولى مرافقتهم وتسهيل مهمتهم من منطقة الجوف أكثر من 60 ضابطاً وفرداً وعدد 30 دورية وتفريغهم وحتى 25 ذي الحجة 1439 حيث تم تجهيز عدد 5 مراكز بالمنطقة الواقعة على خط سير قوافل الحجاج ابتداء من وصولهم لمركز العمارية لحين وصولهم إلى مدينة الحجاج بأبوعجرم للراحة والمبيت ثم الاشراف على مواصلة سيرهم حتى وصولهم ضمن الحدود الادارية للمنطقة حتى لتتولى دوريات قوة أمن طرق منطقة تبوك مركز الحوي على طريق تبوك مرفقتهم والانطلاق إلى المشاعر المقدسة .
ومن أبرز مهام أمن الطرق استلام حملات الحجاج ضمن كشوفات تتضمن عدد الحافلات وعدد الحجاج وتأمين خط السير وتأمين الخدمات الارشادية وتأمين الخدمات الانسانية والصيانة عند تعطل الحافلات لا قدر الله وتأمين وسائل نقل بديلة عند تعطل الحافلات ونقل المرضى من الحافلات إلى المراكز الصحية والمستشفيات وحراسة الحجاج بمدينة الحجاج والإشراف على تلبية رغباتهم والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجميع ما يخص احتياجات حملات الحجاج لتلبيتها وحماية قوافل الحجاج من أي صعوبات أو مخاطر مرورية أو جنائية قد تواجههم اثناء انتقالها بحدود منطقة الجوف .
ويأتي كل هذا العمل تنفيذا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف بتوفير سبل الراحة للحجاج أثناء سيرهم على الطرق وأثناء الراحة بمدينة الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف .