الدكتور الشمري يدشن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39

جوف - فواز الرويلى :
دشن مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف خلال الفترة من ١٨ – ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٩هـ في منتزه النخيل للعائلات ونادي الحي في ثانوية الجزيرة للشباب؛ و الذي بدأ بالسلام الوطني السعودي ، ثم انطلقت فعاليات المهرجان بالأوبريت الإنشادي و الذي حمل عنوان “الجوف حلوة” من أداء المنشد المثنى عوض و من بعدها تقديم بعض الفقرات الإنشادية المتنوعة.
بعد ذلك قدمت فرقة الجوف للفنون الشعبية عروضها المميزة في العرضة السعودية و السامري وسط تفاعل كبير من الجمهور.
ثم تجول الشمري و بمعيته رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي والحضور على أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان مشيداً بدور الشباب السعودي على كافة الأصعدة و تعزيز روح المبادرة و توفير الفرص التسويقية بشكل نوعي مما يسهم في إيجاد دخل إضافي لهم، كما دوّن عبارة وطنية موجهة لجنود الوطن البواسل في لوحة الوفاء لجنودنا الوفاء و التي وضعتها اللجنة في مقر المهرجان لمشاركة الحضور في كتابة مشاعرهم الوطنية و رسائلهم الأخوية لجنودنا.
و استمرت فعاليات اليوم الأول على مسرح الطفل من تقديم الأستاذ احمد العنزي و مشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال بعددٍ من المسابقات الترفيهية و الألعاب الحركية المسلية و مسابقات التحدي المختلفة ، بالإضافة إلى مشاركات مواهب الأطفال و التي ساهمت في استقطاب العائلات لهذا المهرجان .
هذا و أثنى الدكتور الشمري على الجهود الحثيثة و المبذولة لإنجاح هذا المهرجان من كافة شركاء التنمية السياحية وعلى رأسهم إمارة المنطقة وأمانة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية و الشرطة والدفاع المدني والهلال الاحمر والمرور وملتقى إعلامي الجوف وهيئة الترفيه وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونادي الحي ، مؤكدًا بأن المهرجان يهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية ، مبينًا أن الفعاليات الموجهة للعائلات والشباب لها دورٌ كبير في دعم و تنشيط السياحة . و ذكر الشمري بأن الحضور سيستمتعون بإقامة الفعاليات و البرامج المنوعة و المسلية والجديدة طيلة أيام المهرجان . وتحظى هذه المهرجانات بتوجيه ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بما يلبي رغبات المواطنين وتحقيق الفرص لأصحاب المواهب والهمم والتعريف و التسويق لمنطقة الجوف.