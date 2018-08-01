أمير الجوف يبحث مع شاولي الفرص الاستثمارية التعدينية بالمنطقة

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه في ديوان الإمارة اليوم ، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس سلطان بن جمال الشاولي، وفريق من المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ لمناقشة فرص الاستثمارات التعدينية في المنطقة .
وفي بداية الاجتماع قدّم وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه عرضاً مرئياً عن الخامات المعدنية النفيسة والفلزية والصناعية والمناطق والمجمعات المناسبة للتعدين، بالإضافة إلى الخامات والرواسب المعدنية والفرص التعدينية المتاحة والاستثمارات التعدينية القائمة في منطقة الجوف، وجهود الوزارة في تنمية قطاع التعدين بالمنطقة؛ بما يحقق تنمية الاستثمار التعدينية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على دعم ومساندة إمارة المنطقة لكل خطط وأعمال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تساهم في الحفاظ على ثروات بلادنا وتنميها، مؤكداً أهمية الاستثمار في مجال التعدين بالمنطقة؛ حاثاً المختصين في هذا المجال -وبمساندة الجهات المعنية- على بذل المزيد من الجهد لاستكشاف المواقع المعدنية للاستفادة منها؛ للإسهام في خدمة قطاع الاستثمارات التعدينية بشكل خاص، وقطاع الاستثمار بشكل عام في المنطقة.
وأشار وكيل وزارة الطاقة إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعمل على تشجيع الاستثمار التعديني في منطقة الجوف؛ وذلك من خلال تحديد المناطق الغنية بالمعادن، وإيجاد مواقع جديدة ومنح الرخص التعدينية بكافة أنواعها؛
وقال شاولي إن المملكة العربية السعودية تعمل هذه الأيام لتحقيق رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، والتي تعبّر عن طموحات أبنائها، وتعكس قدراتهم لتحقيق أهدافها المباركة، والتي يأتي في مقدمتها تنوع الاقتصاد الوطني؛ إذ يُعتبر قطاع التعدين من أهم هذه القطاعات للإسهام في تنمية الاقتصاد؛ مشيراً إلى أن الوزارة -وانطلاقاً من مسؤولياتها لتحقيق تطلعات القيادة في الرؤية الوطنية- عملت على تلبية احتياجات سوق الصناعات التحويلية، وتلبية حاجة الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات المعدنية؛ وذلك من خلال إطلاق مبادرة “تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين”، والتي تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزةَ الثالثة في الاقتصاد الوطني.
وقدّم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، على دعمه لقطاع الاستثمار التعديني في المنطقة.