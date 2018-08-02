برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية يؤهل العاملين بمدينة حجاج أبو عجرم الجوف

جوف - أبو عجرم :
استفاد أكثر من 50 شاب من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس 2018 بمدينة الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي نفذها مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف معيدي سعود الريس حيث قدم أساسيات الاسعافات الأولية وطرق التعامل مع بعض الحالات الإسعافية والتي تم شرحها عمليا ، واستفاد جميع المشاركين في القطاعات المختلفة التي تخدم الحجاج بالمدينة ومنها الفرق الكشفية المتواجدة لخدمة الحجاج .
وأوضح المدرب الريس أن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية موجه لكامل المجتمع من مواطنين ومقيمين والدورة لمدة يومين للكشافة وجميع القطاعات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام وتسلط الضوء على أهم طرق معالجة الحالات الطارئة التي قد تمر على الشخص من إنعاش قلب رئوي وإيقاف نزيف والكسور والحروق والغصة وكيفية معالجتها اسعافياً لحين وصول فريق الإسعاف المتخصص .
وأضاف أن الهدف هو تأهيل الشباب الذين يخدمون حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بأبو عجرم والإلمام بمبادئ الاسعافات الأولية مقدما شكره للقيادة الرشيدة لاهتمامها بحجاج بيت الله ولسمو أمير الجوف الكريم الذي يشرف ويتابع الخدمات المقدمة للحجاج والشكر موصول لمدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الاستاذ فيصل حواس الشمري .
يذكر أن مدينة الحجاج بأبو عجرم يوجد فيها مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي ويوجد مقرين للشؤون الصحية بالجوف ممثلا بمركز صحي المدينة مجهز بأحداث التقنيات الطبية الحديثة .