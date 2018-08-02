تدخل طبي ناجح لإنقاذ حامل ومولودها

جوف - سكاكا :
تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا من إجراء جراحة لمريضة بحالة مرضية نادرة ، حيث تم تنويم المريضة في المستشفى من أجل إجراء عملية ولادة قيصرية وتبين بالفحوصات المبدئية التي سبقت العملية وجود ورم كيسي داخل البطن بحجم كبير (حوالي ٣٠ x٣٠ سم) ، حيث قام الفريق بعمل ولادة قيصرية ومن خلال نفس الجرح وبالإستقصاء الجراحي تبين أن منشأ الكيس هو المبيض الأيمن وأنها تحتوي على سائل بكمية وصلت إلى ثلاثة ليترات مع التصاقات شديدة في المثانة والأمعاء الدقيقة والغليظة وجدار البطن الأمامي والخلفي حيث تم إزالة الالتصاقات وإستئصال الورم وقد تكللت الجراحة بنجاح بفضل الله تعالى كما أن المريضة والمولود بحالة صحية جيدة ولله الحمد .