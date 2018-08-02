بأكثر من 16 ألف متر مربع مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل حجاج بيت الله الحرام

جوف -أبوعجرم :
بمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف تستقبل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم آلاف الحجاج يوميا حيث يجدون الخدمات المختلفة بانتظارهم، والتي تبعد مدينة الحجاج 50 كلم بالاتجاه الغربي عن محافظة دومة الجندل .
وقد أشرفت بلدية أبو عجرم برئاسة المهندس مشعل بن محمد الحسن على تجهيز مدينة الحجاج حيث تم تركيب الأعلام السعودية وصور ولاة الأمر – حفظهم الله – وعدد 9 لوحات إرشادية وترحيبة وتضم مدينة الحجاج عدد 10طرق وممر بمساحة تبلغ 16658متر مربع ، وبلغ عدد الأشجار 700 شجرة ، كما بلغ عدد الخيام 48 خيمة بثلاث مقاسات مختلفة منها عدد 8 كبير وعدد 12 متوسطة وعدد 28 صغيرة ، وتصل مساحة الخيمة الكبيرة 150 متر مربع ومساحة الخيمة المتوسطة 36 متر مربع ومساحة الخيمة الصغيرة 27 متر مربع .
كما يوجد مسجدان حيث يتسع مسجد الرجال لعدد 200 مصلي ومسجد النساء يتسع لعدد 100 مصلية ومجهزة بالمكيفات والإنارة ويوجد 20 دورة مياه للرجال و 14 مغسلة للوضوء ومثلها للنساء .
كما تضم مدينة الحجاج بأبو عجرم شبكة لمياه الرذاذ يبلغ طولها 285 متر تغطي مساحة 10 آلاف متر مربع ويوجد 16 عمود إنارة و 35 فانوس و 369 لمبة صغيرة بشبكة يبلغ طولها 415 متر وعدد 46 كشاف وعدد 44 لمبة انيون وتم توزيع 15 حاوية في زوايا وممرات مدينة الحجاج وتوفير عدد 2 من سيارات الجولف لنقل كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة .
كما تم توفير 3 ثلاجات لتبريد المياه والعصائر وتواجد العمال والمعدات في الموقع على مدار الساعة ، كما تم تجهيز المركز الإعلامي من وزارة الإعلام بالعديد من أجهزة الحاسب والطابعات وجهاز الإتصال للتواصل مع المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي .
وقدم رئيس بلدية ابو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن شكره وتقديره لسمو أمير الجوف لدعمه لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ولجميع العاملين لإيصال الرسالة الإنسانية للعالم أجمع من أبناء المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية .