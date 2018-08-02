جوف - فواز الرويلى :
المنشد الرويلي يشعل ثأني أمسيات الجوف حلوة على مسرح الفعاليات
أشعل نجم الأمسية الثانية من أماسي ليالي مهرجان الجوف حلوة 39 المنشد الشاب امجد بن هليل الرويلي ، مسرح الفعاليات بحضور جمع غفير من الزوار والتي قدمها المتألق فيصل الخالدي بدأها بإعطاء نبذة موجزة عند ضيف هذه الأمسية وأبرز مشاركاته و منجزاته ، إضافة إلى بدايته في عالم الإنشاد وبزوغ هذه الموهبة ، وتحدث مع الضيف عن تجاربه الإنشادية خارج المملكة بعدها اطلق النجم الشاب العنان بمجموعة من الشيلات الطربية والحماسية وسط عاصفة من الهتاف ، والإعجاب ، كما استجاب الرويلي للعديد من الطلبات المقدمة من الجمهور و عريف الأمسية .
وقدم الرويلي هديته الخاصة والحصرية لجمهور مهرجان الجوف حلوة من خلال تدشينه لشيلته التي حملت عنوان “ديرة الجوف” تغنى من خلالها بالجوف وأميرها وقدمها حصريًا للجمهور الحاضر وتم بعد ذلك رفعها على قناته باليوتيوب ، و استجاب مرةً أخرى و قام بإعادة أداء الشيلة بناءً على طلب الجمهور .
وفي ختام الأمسية قام رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي بتكريم المنشد الرويلي ، مقدمًا شكره وتقديره للنجم الشاب على حضوره المميز وأدائه المتألق والذي ظهر بتفاعل الجمهور .
هذا واستمرت فعاليات مسرح الطفل والذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم بتقديم العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الحركية بالإضافة إلى موهبة نفخ النار وتقديم نماذج من مواهب الأطفال بمشاركة الشخصيات الكرتونية .
كما قدمت فرقة أميرات الجوف عددًا من العروض الاستعراضية الماتعة وسط تفاعل وحماس و تشجيع من الجمهور الحاضر