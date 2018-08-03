مقر للضيافة على مدار الساعة

جوف -أبوعجرم :
تقدم وزارة الحج والعمرة عدد 15 ألف وجبة لحجاج بيت الله الحرام والذين يبيتون في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف على مدى عدة أيام بمتابعة إمارة الجوف .
وذكر ممثل وزارة الحج والعمرة بمنطقة الجوف الأستاذ مرشد دعاس الرويلي أننا بفضل الله ثم بتوجيهات حكومتنا الرشيدة تم البدء بتوزيع 15 ألف وجبة تحتوي على مجموعة أغذية متنوعة ومفيدة وتمور، حيث نقوم بتوزيعها بشكل يومي بواقع ألفين وجبه يوميا على الحجاج الذين يبيتون بمدينة الحجاج مركز أبو عجرم .
وأضاف الرويلي أنه تمت إضافة 50 مكيف في الخيام وهي دعم من وزارة الحج والعمرة كما تم تجهيز خيمة لرؤساء الوفود بالإضافة إلى تجهيز خيمة استقبال عامة لجميع الزوار ، ويمكن استقبال المقترحات والملاحظات عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني.
وقدم الرويلي شكره لجميع العاملين والشكر لمدير المنافذ البرية الأستاذ فيصل جمعان الزهراني على المتابعة اليومية مؤكدا أن مهام وزارة الحج راحة وسلامة الحاج والمعتمر من خلال المتابعة اليومية منذ دخول الحاج السعودية حتى أداء المناسك حتى مغادرته المملكة العربية السعودية وقياس أداء الخدمات المقدمة للحجاج .
كما عمدت بلدية أبو عجرم على تجهيز مقر للضيافة لخدم حجاج بيت الله الحرام، حيث تم تأمين مستلزمات الضيافة بالكامل، كما تم دعم مقر الضيافة بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بالجوف بعدد 10 آلاف كرتون ماء من قبل أهل الخير والجمعيات والشركات .