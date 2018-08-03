جوف - فواز الرويلى :
العليمي يبهر حضور الجوف حلوة في أمسيته الثالثة
استمراراً لفعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 والذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة المنطقة؛ قدمت فرقة لايف الترفيهية بقيادة المبدعين احمد العنزي وعبدالكريم الشمري عددًا من العروض المميزة و الجميلة ،والمسابقات الممتعة والمثيرة ، بالإضافة إلى العروض الترفيهية والثقافية ، وفقرات المواهب الإنشادية وألعاب المرح والمنافسة وحظيت بمشاركة ومتابعة وإعجاب الحضور .
كما كان جمهور الجوف حلوة على موعد مع الطرب والإبداع مع نجم الأمسية الثالثة من آماسي المهرجان وأمير النغم كما أطلق عليه عريف الأمسية الأستاذ فيصل الخالدي ؛ المنشد الشاب فيصل العليمي والذي أبهر الجمهور الحاضر بتقديمه الشيلات المميزة متغنيًا بمحبوبته الجوف بأكثر من شيلة من أهمها “الجوف ، و بنت الربيع” والتي وجدت تفاعلاً مميزًا من الجمهور ، كما قدم العليمي عددًا من المواويل التراثية والشعبية والتي لاقت استحسان الجميع .
وفي نهاية الأمسية قدم رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي شكره و تقديره للنجم العليمي على حضوره الفخم و أدائه المميز .