لجنة تحكيم بطولة البلوت بمهرجان الجوف حلوة تعلن نظامها

جوف - سكاكا :
عقدت اللجنة المنظمة لبطولة البلوت و التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوه ٣٩ الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف و بدعم من مجلس التنمية السياحية وشركاؤه اجتماعها الثاني في نادي الحي بثانوية الجزيرة بسكاكا ؛ اعتمدت من خلاله نظام البطولة و قانون اللعبة .
و جاءت أبرز قرارات اللجنة باختيار أول 32 فريق فقط للمشاركة بالبطولة حسب أولوية التسجيل. ، كما تم اعتماد 4 فترات للعب مدة كل فترةٍ نصف ساعة تبدأ من الساعة الخامسة و النصف مساء يوم الأحد القادم.
هذا و عبر رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف -المشرف العام على المهرجان- الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي عن بالغ سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة مؤكدًا أن عدد المتقدمين تجاوز ١٧٠ فريقًا و هو مؤشرٌ جيد سيعزز من تكرار هذه التجربة بشكل أوسع في المهرجانات المحلية القادمة ؛ بما يلبي رغبات الشباب.
وقدم العلي شكره و تقديره لأعضاء اللجنة برئاسة الأستاذ مريح بن مصلح المريح و عضوية الأستاذ خليفه بن فهد الزميلي و الأستاذ عبدالله بن أحمد البراهيم على جهودهم الحثيثة و المميزة و الدعم المتواصل في السعي لإنجاح هذه البطولة ، و الشكر موصول لمدير نادي الحي بثانوية الجزيرة الأستاذ سلطان بن متعب المقاود و للأستاذ سلمان النصيري والأستاذ صلاح العنزي المدير التنفيذي لمؤسسة المسرح الاول لتنظيم الاحتفالات و المهرجانات على مجهوداتهم البارزة ، متمنيًا نجاح التجربة الأولى و ظهورها بالمظهر المشرف .