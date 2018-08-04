أقيمت عددًا من الفعاليات الترفيهية .. العنزي يطرب جمهور الجوف حلوة٣٩

جوف - فواز الرويلى :
أقيمت الأمسية الرابعة من آماسي مهرجان الجوف حلوة 39 والذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة المنطقة، وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف؛ حيث تفاعل حضور وزوار المهرجان مع الوصلات الإنشادية والطربية والتي قدمها المنشد الشاب عبد العزيز بن مكمي العنزي وبدأها بالترحيب والثناء بأهل الجوف، قبل أن يقدم عددًا من الشيلات الوطنية والحماسية والمواويل الشعبية ، ومقدمًا عددًا من اللوحات الفنية المميزة بناءً على طلب الجمهور .
وفي نهاية الأمسية قدم مشرف الفعاليات في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الأستاذ أسامه بن فارس العويش شكره وتقديره لضيف هذه الأمسية مشيدًا بمشاركته المتميزة وحضوره المسرحي المثالي ، مثمنًا له هذا التواجد في المهرجان .
كما قضى زوار المهرجان وقتًا من المتعة و المرح مع فرقة لايف الترفيهية من خلال إقامة العديد من المسابقات الترفيهية والألعاب الحركية ونفذها المبدعان خالد الشمري وأحمد العنزي ، كما اشتملت على كمّ من المعارض المشاركة والعروض المسرحية ومسابقات التحدي والثقافة بمشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال .وشاهد حضور المهرجان العرض المميز للنفخ بالنار مع الكابتن عبد الله السيّد .
وشكرت اللجنة زوار مهرجان الجوف حلوة ٣٩ على حضورهم وتفاعلهم و محافظتهم على نظافة المكان والمرافق العامة في منتزه النخيل الذي وفّر أرضية خصبة للنجاح المتواصل للمهرجان خلال الأيام الماضية، كما شكرت اللجنة أمانة المنطقة على توجيه فرق النظافة والخدمات بشكل يومي للعناية بالمنتزه .