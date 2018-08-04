فريق هواة المشي يقيمون فعاليتهم في مهرجان الجوف حلوة39

جوف - فواز الرويلى :
أطلق فريق هواة المشي بالجوف مبادرتهم الصحية والرياضية ، ضمن المبادرات الاجتماعية والتي يقدمها مهرجان الجوف حلوة 39 والذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة المنطقة، وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف؛ حيث أقيمت فعالية المشي للأطفال من عمر 6-12 سنة بدأها قائد الفريق الكابتن صالح العويضة بالتعريف بالفريق وتأسيسه والمبدأ الذي نشأ من أجله ، كما عرّف برياضة المشي موضحًا بأنها من أهم وأسهل أنواع الرياضات التي من الممكن أن يمارسها الأنسان، بغض النظر عن عمره ولياقته البدنية ، كما بيّن أهمية الرياضة وفوائدها الصحية لجسم الإنسان وما يترتب عليها فوائد جمّة على الصحة والقوام .
بعد ذلك بدأ الفريق بتطبيق فعالية المشي وتدريب النشء على طريقة المشي الصحي الصحيح والذي ينتج عنه حرق الدهون واكتساب الفوائد الصحية لجسم الإنسان ، مع تقديم عددًا من المحاذير التي يجب على الرياضي تجنبها قبل وبعد و أثناء ممارسة الرياضة وخاصة أثناء المسافات الطويلة، وقد شارك بهذه الفعالية العديد من زوار المهرجان والشباب والأطفال الفئة المستهدفة بهذه الفعالية.
و في ختام الفعالية قام رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي بتكريم فريق هواة المشي بالجوف ، ومثمنًا لهم إقامة هذه الفعالية المثمرة والمميزة ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .