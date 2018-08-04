جمعية الجوف للخدمات الصحية تشارك بعيادة متنقلة بمدينة الحجاج بابو عجرم

جوف - أبو عجرم :
تشارك جمعية الجوف للخدمات الصحية بعيادة متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف #حج 1439 وتتبع العيادة وزارة العمل و التنمية الاجتماعية .
وتتكون العيادة من عيادة أسنان تخصصية بجميع التخصصات المطلوبة ومباشرة الحالات الطارئة بصحة الفم و الأسنان بالإضافة إلى عيادة العلاج الطبيعي *باشراف وتجهيز من جمعية العلاج الطبيعي بالجوف* تحتوي على جهاز الاشعة الحمراء تخفيف الألم والتقليل من التشجنات العضلية وتحسين الدورة الدموية وجهاز التحفيز الكهربائي ،
والعيادة الاستشارية وتقديم النصائح الطبية
وعيادة الفحص والتشخيص الأولي من فحص قياس الضغط و فحص مستوى سكر الدم وتعد العيادة مساندة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بمدينة الحجاج بابو عجرم الجوف .
ومن مهام العيادة مباشرة الحالات الطارئة الإسعافية ويقدر عدد العاملين في العيادة يوميا 20 متخصص متطوع بمهام متنوعة ومختلفة حسب التخصصات الطبية وقدمت العيادة خدماتها لاكثر من 250 حالة حتى الآن حيث كان العمل منذ 3 أيام ويستمر العمل حتى نهاية شهر ذي القعدة 1439 في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بالجوف .
ويمكن الدعم والتواصل مع الجمعية عبر العنوان التالي جمعية الجوف للخدمات الصحية
واتس اب 0565767767
هاتف وفاكس 0146246767
صندوق البريد
767
الايميل Jouf.hs@gmail.com
تويتر @jouf_hs
الحسابات البنكية
الأهلي 👇
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الانماء👇
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الراجحي👇
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