الشؤون الإسلامية بالجوف توزع المصاحف والنشرات التوعوية بمدينة الحجاج بمركز ابو عجرم

جوف - أبو عجرم :
يشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بجهود كبيرة مقدمة يوميا عبر مركز التوعية في مدينة الحجاج ابو عجرم حيث تم توزيع مصاحف بعدد 1500 مصحف بأحجام مختلفة منها كبير و وسط و صغير وكتيبات عن مناسك الحج وكتيبات عن فضل زيارة مدينة الرسول علية الصلاة والسلام و كتيبات آداب الحاج .
ويفرح الحجاج بما يقدم لهم من ترحيب واقبال وانهم يفضلون البر عن الجو لما وجدوا من توعية و مقر للضيافة ومقر الصحة ..
وقدم فرع الشؤون الاسلامية بالجوف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي العهد الامين ويسعدون بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والمتابعه اليومية لمدير فرع الوزارة بالجوف الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال لما يقدم في مدينة الحجاج ابو عجرم من توعيه للحجاج والذي قدم كل التسهيلات لكل ما يحتاجه مركز التوعية وما يحتاجه العاملين لخدمة حجاج بيت الله الحرام .
ومركز توعية الحجاج يضم الداعية الشيخ علي العصيمي والذي يعمل على توضيح استفسارات الحجاج وتواجده من بداية العمل حتى الآن والمنسق الإعلامي يوسف بن عبدالله الهذيل ومنسق إدارة المساجد عبدالله عايد العنزي ومنسق الدعوة في مدينة الحجاج بابو عجرم غالب معيض العنزي ، ويمكن التواصل مع وزارة فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة الجوف بزيارة لمدينة الحجاج بمركز ابو عجرم بالجوف .