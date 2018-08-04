مهرجان الجوف حلوة فرصة تسويقية و تعريفية

جوف - هند العتيبي:
تسعى الأجنحة المشاركة في مهرجان الجوف حلوة 39 والذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة المنطقة ,وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف، إلى ابراز مناشطها و خدماتها التي تقدمها لزوار المهرجان ، و تتسابق العارضات بتسويق منتجاتهن و أفكارهن ، و يعد هذا المهرجان نافذة تسويقية بارزة لعرض المشاركات الإبداعية لدى هذه الأجنحة .
فيشارك الفريق التطوعي النسائي الأول مع هيئة الهلال الأحمر السعودي في توعية و تثقيف زوار المهرجان صحيًا و تقديم خدمات فحص مستوى السكر و ضغط الدم و توضيح أعراض وعلامات الارتفاع و الانخفاض في كل حالة ، إضافةً إلى مباشرة الحالات التي تستدعي التدخل و الاسعاف .
و بيّنت المتطوعات بأنهن حاصلات على دورات تدريبية في الإسعافات الأولية ، وقد قامت المتطوعات بمباشرة عددًا من الحالات داخل المهرجان .
و في الجناح تتواجد أصغر مسعفة متطوعة وهي سديم ذات الـ 9 سنوات و التي عبرت عن سعادتها بالتطوع لطموحها أن تصبح طبيبةً في المستقبل ، وسعيها لتقديم المساعدة للآخرين ، موضحةً بأنها بدأت بوالديها داخل المنزل كأول حالات صحية قامت بمتابعتها .
و يشارك النادي الأدبي الثقافي بالجوف بمكتبة متنقلة تضم عددًا من إصدارات و مطبوعات النادي للتعريف بجهود النادي و منجزاته ، كما يسعى النادي من خلال مشاركته إلى نشر ثقافة القراءة بين شرائح المجتمع ، و يقدم الجناح خدمة استعارة الكتب طيلة أيام المهرجان .
هذا و يشارك الشاب رائد خليل العيد بجناح لبيع الكتب يحتوي على كتب مميزة وهادفة و متعددة الاذواق لمختلف الكتّاب ، و أثنى العيد على الاقبال الكبير من الزوار على اقتناء الكتب ، و مؤكدًا بأن المهرجان قد وفّر المناخ المناسب للجميع لتسويق منتجاتهم باحترافية .
كما يشارك مرسم بسمة بجناح للأطفال يقدم من خلاله الخبرات اللازمة لتنمية مواهب الأطفال و ابداعهم و تشجيعهم على ابراز مهاراتهم الفنية ، و أكدت صاحبة المرسم الأستاذة بسمة العلي بأنها بصدد افتتاح صالة كبيرة لتعليم الرسم .
و يشارك الرسام الشاب انس الدرعان في جناح خاص لعرض لوحاته و تقديم أعماله و الرسم الحي أمام الجمهور ، و استقبال طلبات الرسم التي يطلبها زوار المهرجان .
ويتواجد ضمن الأجنحة المشاركة مركز بناء السر المنتجة “جنى” و يهدف للتعريف بالمركز و أهدافه و الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من خلال القروض الحسنة للعميلات ، و آلية تقديم الطلبات و المستندات المطلوبة للتقديم على قروض مشروع الأسر المنتجة .
بينما تتنافس عددًا من الأسر المنتجة بتسويق منتجاتهن الغذائية و الأكلات الشعبية ، مؤكدات بأن المهرجان قد تمكن باحترافية عالية من توفير المكان الملائم لهن للمشاركة و أصبح نافذة تسويقية مميزة لهذه المنتجات ، مشيدات بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجان المنظمة في تذليل العقبات .