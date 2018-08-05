بدعم العيسى “بر الجوف” تبدأ توزيع كسوة العيد

جوف - سكاكا :
بدأت جمعية البر الخيرية بالجوف وبدعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية صباح اليوم الأحد في توزيع كوبونات كسوة عيد الأضحى المبارك للأيتام ضمن مشروع كسوة العيد وتحت شعار “فرحة العيد”، حيث بينت الجمعية بأن المشروع وحسب الاتفاق مع الجهة الداعمة تم تخصيصه لجميع الأسر المسجلة بالجمعية من فئة الأيتام.
هذا وقد أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله الخالدي بأنه على الأسر المعنية بهذا المشروع التوجه خلال هذا الأسبوع لمقر القسم النسائي بالجمعية لاستلام الكوبونات حيث إن آخر موعد لتوزيع البطاقات سيكون يوم الأربعاء والموافق للرابع من شهر ذي الحجة من العام 1439هـ.
وتقدم الجمعية جزيل شكرها وتقديرها لداعمين هذا المشروع وعلى رأسهم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لدعمهم غير المستغرب وكذلك لمركز ركن النيل للملابس الجاهزة نظير تبرعهم بخصم وقدره 10% من قيمة المشروع الإجمالية سائلين الله لهم الأجر والمثوبة.