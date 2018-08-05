لجنة بطولة البلوت تضع قائمة احتياطية للمتسابقين

جوف - سكاكا :
أوضح رئيس لجنة تحكيم بطولة البلوت الاستاذ مريح المريح أن اللجنة وافقت على إعداد قائمة انتظار للفرق التي لم يتم استدعاءها للبطولة التي ستنطلق عصر غد الأحد في نادي الحي بثانوية الجزيرة ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوه وذلك من أجل أن تحل محل الفرق المستبعدة إما لانسحابها أو تأخرها عن موعد المباريات شريطة تواجد الفرق الراغبة بدخول قائمة الانتظار منذ بداية البطولة المقرر غدا الاحد عند الساعة الخامسة والنصف عصراً وتسجيل بياناتهم وحضور المنافسة.
وأشار المريح إلى أن الأعداد التي سجلت في البطولة كبيرة جداً ولا يمكن استيعابها مقدماً شكره لكل من سجل ، واعتذاره لمن لم يحالفه الحظ في الاشتراك