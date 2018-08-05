بمشاركة الكشافة ومجلس شباب الجوف

جوف - سكاكا :
ضمن إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف ومتابعته لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بأبو عجرم، قام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الجوف بدعم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بعدد 20 ألف وجبة كما بالإضافة لكميات كبيرة من التمور والمياه الصحية، ومستلزمات الضيافة والتي يتم توزيعها على ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بشكل يومي .
ويأتي الدعم بإشراف المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الجوف والتي شارك فيها 17 جمعية خيرية من مدن ومحافظات ومراكز منطقة الجوف .. والمتابعة اليومية من رئيس مركز ابو عجرم الأستاذ بدر بن عيد الشمري وجميع القطاعات الأمنية و الخدمية و الخيرية .
ويشارك في توزيع الوجبات والمياه والضيافة كشافة تعليم الجوف وأعضاء مجلس شباب الجوف وأوضح منسق مجلس شباب الجوف بشار بن عبدالرحمن الجبر أن المجلس يشارك بتعبئة وتغليف 700 وجبه يومياً والإشراف على توزيعها بالتعاون مع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيريه بمنطقة الجوف بالإضافة للإشراف على مقر الضيافة بمدينة الحجاج بالتعاون مع كشافة تعليم منطقة الجوف وتوزيع المشروبات الساخنة والباردة والتمور على الحجاج و توزيع وجبات جمعية هديه الخيريه المقدمة بإشراف من وزارة الحج والعمرة كذلك توزيع المصاحف وكتيبات الأدعية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم بعربات القولف والعربات المتحركة وكذلك المشاركة في ترتيب مواقف الحافلات وإرشاد الحجاج .