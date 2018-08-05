جوف - فواز الرويلي - تصوير : ياسر الناوي :
مهرجان الجوف حلوة يواصل برنامجه بمزيد من الفعاليات المنوعة
تتواصل فعاليات و برامج الأمسية الخامسة من أماسي مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف، حيث يواصل إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة و المسابقات الترفيهية والعروض المسرحية واللوحات الإنشادية .
فد قدمت فرقة لايف الترفيهية العديد من المسابقات الحركية والترفيهية للأطفال وعروض النفخ بالنار ومسابقات التحدي والإثارة .
وقامت فرقة همس الجوف بتقديم عددٍ من العروض المسرحية المميزة والتي نالت رضا واستحسان الجمهور .
كما جذبت مشاركة الطفلة المها الرويلي من فرقة طيف الأمل الاستعراضية بالمدينة المنورة الجمهور من خلال تقديمها وصلة استعراضية قدمت من خلالها كليب “بنات المدينة” .
بعدها كان حضور وزوار المهرجان على موعد مع الطرب والنغم مع المنشد الهاجس والذي تغنى بالوطن وسمو أمير منطقة الجوف وقدم بعدها مجموعةً من الشيلات الطربية و الشبابية .
قام بعدها رئيس قسم التطوير السياحي بفرع السياحة بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العلي بشكر وتكريم المنشد ، مثمنًا حضوره المميز على المسرح .