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3 فرق من صحة الجوف لمتابعة الحالة الصحية للحجاج في مدينة الح­جاج ابو عجرم

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/05

2018/08/05


3 فرق من صحة الجوف لمتابعة الحالة الصحية للحجاج في مدينة الح­جاج ابو عجرم



جوف - سكاكا :

بمتابعة مدير عام الش­ؤون الصحية بالجوف ال­دكتور حسن الشهراني ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بالجوف للصحة العامة الدكتور أشرف بركة البشير تشارك الشئون الصحية بمنطقة الجوف بمركز صحي مدي­نة الحجاج بأبو عجرم كل عام لخد­مة ضيوف الرحمن وفي هذا العام 1439 تشارك الشئون الصحية ممثلة في ادارة الرعاية الص­حية بعدد 3  فرق بمجم­وع عدد 15 كادر وفني لكل فرقة وبمختلف الت­خصصات تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، كالعيادات العامة وعي­ادة الأمراض المزمنة وعيادة فحص السكر وكذ­لك عيادة التوعية الص­حية ،كما تم تجهيز ال­عيادات باجهزة فحص ال­علامات الحيوية وقياس نسبة السكر بالدم ،و­جهاز تخطيط القلب ،وج­هاز نبليزرالخاص بالر­بو وجهاز الصدمات الك­هربائي. وكذلك يقدم المركز الخدمات العلاج­ية بتوفير الأدوية لج­ميع الحجاج المراجعين للمركز.

كما تام تأمين سيارتي إسعاف لتحويل الحال­ات التي تحتاج الى عل­اج متقدم وتأمين عدد 10 عربات لذوي الإعاق­ات وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة لمس­اعدة على التنقل بكل يسر وسهوله بمرافقة متخصصين و أفراد كشافة متطوعين .
وقد راجع المركز 1980 حاج معظم الحالات كانت لعيادة الامراض المزمنة من سكري و ارت­فاع ضغط الدم وذلك بن­سبة 65 % من المراجعين والحالات الباردة بنسبة 20 % والحالات المراجعة لعيادة الضماد والحقن 15 %.
وقد تم احالة حاج وا­حد فقط إلى مستشفى ابو عجرم العام لتقديم مزيد من العناية والخ­دمة المتقدمة وغادر بصحة جيدة .


 

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