جوف - سكاكا :
بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتور حسن الشهراني ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بالجوف للصحة العامة الدكتور أشرف بركة البشير تشارك الشئون الصحية بمنطقة الجوف بمركز صحي مدينة الحجاج بأبو عجرم كل عام لخدمة ضيوف الرحمن وفي هذا العام 1439 تشارك الشئون الصحية ممثلة في ادارة الرعاية الصحية بعدد 3 فرق بمجموع عدد 15 كادر وفني لكل فرقة وبمختلف التخصصات تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، كالعيادات العامة وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة فحص السكر وكذلك عيادة التوعية الصحية ،كما تم تجهيز العيادات باجهزة فحص العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر بالدم ،وجهاز تخطيط القلب ،وجهاز نبليزرالخاص بالربو وجهاز الصدمات الكهربائي. وكذلك يقدم المركز الخدمات العلاجية بتوفير الأدوية لجميع الحجاج المراجعين للمركز.
كما تام تأمين سيارتي إسعاف لتحويل الحالات التي تحتاج الى علاج متقدم وتأمين عدد 10 عربات لذوي الإعاقات وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة لمساعدة على التنقل بكل يسر وسهوله بمرافقة متخصصين و أفراد كشافة متطوعين .
وقد راجع المركز 1980 حاج معظم الحالات كانت لعيادة الامراض المزمنة من سكري و ارتفاع ضغط الدم وذلك بنسبة 65 % من المراجعين والحالات الباردة بنسبة 20 % والحالات المراجعة لعيادة الضماد والحقن 15 %.
وقد تم احالة حاج واحد فقط إلى مستشفى ابو عجرم العام لتقديم مزيد من العناية والخدمة المتقدمة وغادر بصحة جيدة .