جوف -عبدالعزيز الحموان :
أمير الجوف يقلد القريني رتبته الجديدة” لواء”
قلد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة محمد بن عبدالله القريني رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة (لواء).
جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة للقريني بمكتب سموه بديوان الإمارة، وهنأ سموه اللواء القريني على هذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد.
من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقديره لولاة الأمر ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة الدين والملك وهذا الوطن المعطاء.