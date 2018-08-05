بمشاركة فريق الجود النسائي



اللقاء التعريفي لتمكين الجهات الحكومية بفرع الخدمة المدنية في عسير جوف - عسير :إنطلاقاً من حرص فرع الوزارة بمنطقة عسير في تحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة الساعية إلى تمكين الجهات الحكومية من ادارة مواردها البشرية بما يتماشى مع أهداف…



متبرع يقطع 900 كم لإنقاذ حياة طفل عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا : لبى مواطن من أهالي منطقة الجوف نداء استغاثة أطلقته عائلة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، طلبا للتبرع بالكبد لإنقاذ حياته من نقص إفرازات القنوات…



300 متطوع ومتطوعة يعملون في مهرجان الزيتون بالجوف جوف - سكاكا : فتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الحادي عشر والمقام بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا خلال الفترة من 23/4/1439هـ وحتى 3/5/1439هـ المجال…