بمشاركة فريق الجود النسائي

جوف - فواز الرويلي – تصوير : سهو الهشال :
تشارك إدارة مرور منطقة الجوف في مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف، بفريق ميداني يهدف إلى تنظيم السير و إدارة الحركة المرورية بالقرب من مقر المهرجان بحديقة النخيل بسكاكا .
كما تشارك الإدارة بالتعاون مع فريق الجود التطوعي النسائي بجناح خاص تقدم داخله المنشورات التوعوية و التثقيفية و توعية زوار المهرجان بأهمية اتباع إرشادات و تعليمات المرور و تعريفهم بالأنظمة المرورية وقواعد السلامة على الطريق .
هذا و قدمت إدارة مرور منطقة الجوف شكرها و تقديرها لفريق الجود التطوعي النسائي على إشرافهن على الجناح و تقديم البرامج و الفعاليات التوعوية و دورهن الفاعل في تقديم المساعدة لزوار المهرجان ، مؤكدةً بأن مشاركة مرور الجوف تأتي ضمن تعزيز التواصل الاجتماعي مع كافة شرائح الجمهور .
كما قامت إدارة مرور الجوف بالتعاون مع فريق الجود بتكريم عددٍ من الإعلاميين المتعاونين مع المرور مقدمين شكرهم و تقديرهم للإعلاميين على مجهوداتهم الحثيثة في نشر ثقافة السلامة المرورية لدى المجتمع .
من جانبه ذكرت المتحدثة الإعلامية باسم فريق الجود الأستاذة منار الرويلي بأن الجناح يقدم بالإضافة إلى التوعية العديد من الهدايا و الجوائز لزوار الجناح و إقامة البرامج و المسابقات الخاصة للنشء بهدف توعيتهم و إرشادهم و غرس الثقافة المرورية ، و نشر الوعي العام لديهم .
و أوضحت الرويلي بأن الفريق برئاسة الأستاذة بتول الرويلي يقدم العديد من البرامج الخاصة بتوعية النساء حول أنظمة المرور و حث زوار المهرجان على الالتزام بالقواعد العامة للمرور للحدّ من حوادث السير و ما ينتج عنها من أضرار في الأرواح و الممتلكات .