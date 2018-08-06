المنشد الشراري يجذب جمهور مهرجان الجوف حلوة 39 بإبداعه

جوف - فواز الرويلي - تصوير : ياسر الناوي :
شهدت فعاليات آماسي مسرح مهرجان الجوف حلوة 39 الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف، مشاركة متميزة من المنشد الشاب عيد الشراري والذي جذب الجمهور عبر مقطوعاته الإنشادية وشيلاته والتي تنوعت بين الوطنية والوجدانية ، تفاعل معها الجمهور بحماس منقطع النظير .
بعدها قام منسق الفعاليات بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الأستاذ أسامه بن فارس العويش بتقديم شكره و تقديره للمنشد الشراري على هذه الأمسية المتميزة ، موضحًا سعي الهيئة لدعم ورعاية المواهب الشّابة وتشجيعهم في ابراز مواهبهم في كافة المهرجانات .
كما تواصلت فعاليات مسرح الأطفال بمشاركة نجوم فرقة لايف الترفيهية والتي شملت على المسابقات الترفيهية و ألعاب الذكاء والسرعة بالإضافة إلى مسرح الدمى و”السكيت رول” ومشاركات الأطفال ومواهبهم ؛ مسجلةً حضورًا تفاعليًا من المشاركين والجمهور الحاضر ، وشاركت الموهبة الصغيرة المها الرويلي من فرقة طيف الأمل الاستعراضية بالمدينة المنورة بتقديم عددًا من العروض الإنشادية والوصلات الاستعراضية وسط حماس وتشجيع من الحضور .