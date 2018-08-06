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أدبي الجوف يطلق مسابقة أدبية بمناسبة اليوم الوطني :

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/06

2018/08/06


أدبي الجوف يطلق مسابقة أدبية بمناسبة اليوم الوطني :



جوف - سكاكا :

احتفالا واعتزازا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يصادف يوم الأحد الموافق  13/01/1440هـ ومشاركة من نادي الجوف الأدبي بهذه المناسبة فقد قرر إطلاق مسابقة في الشعر والمقالة لأبناء وبنات الوطن تعبر عن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وذلك على النحو التالي:

1-أجمل قصيدة في الشعر الفصيح تعبر عن هذه المناسبة لا تقل عن عشرة أبيات وجائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال والمركز الثاني ألفي ريال.

2-أجمل قصيدة في الشعر الشعبي تعبر عن هذه المناسبة لا تقل عن عشرة أبيات وجائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال والمركز الثاني ألفي ريال.

3-أجمل مقال يعبر عن هذه المناسبة لا يتعدى صفحة A4 وجائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال والمركز الثاني ألفي ريال.

ترسل المشاركات على إيميل (mmchachal1962@gmail.com) أو تسلم مناولة لسكرتير النادي في المقر الواقع شرق دوار المدخنة وللاستفسار جوال :0501516183 كما أن آخر موعد لقبول المشاركات مساء يوم 10/01/1440هـ


 

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