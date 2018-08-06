أدبي الجوف يطلق مسابقة أدبية بمناسبة اليوم الوطني :

جوف - سكاكا :
احتفالا واعتزازا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يصادف يوم الأحد الموافق 13/01/1440هـ ومشاركة من نادي الجوف الأدبي بهذه المناسبة فقد قرر إطلاق مسابقة في الشعر والمقالة لأبناء وبنات الوطن تعبر عن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وذلك على النحو التالي:
1-أجمل قصيدة في الشعر الفصيح تعبر عن هذه المناسبة لا تقل عن عشرة أبيات وجائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال والمركز الثاني ألفي ريال.
2-أجمل قصيدة في الشعر الشعبي تعبر عن هذه المناسبة لا تقل عن عشرة أبيات وجائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال والمركز الثاني ألفي ريال.
3-أجمل مقال يعبر عن هذه المناسبة لا يتعدى صفحة A4 وجائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال والمركز الثاني ألفي ريال.
ترسل المشاركات على إيميل (mmchachal1962@gmail.com) أو تسلم مناولة لسكرتير النادي في المقر الواقع شرق دوار المدخنة وللاستفسار جوال :0501516183 كما أن آخر موعد لقبول المشاركات مساء يوم 10/01/1440هـ