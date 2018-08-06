أكثر من 100 قائد وكشاف يتنافسون بخدمة الحجاج بمركز أبو عجرم الجوف

جوف - سكاكا :
بإشراف مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي والمشرف التنفيذي رئيس قسم النشاط الكشفي سلطان محمد الجهني يتنافس أكثر من 100 قائد وكشاف على خدمة الحجاج بمركز ابو عجرم بمنطقة الجوف حيث يقدمون عملهم التطوعي ومهامهم الإنسانية بكل حب و اقتدار .
ويتفانى شباب الكشافة من مدارس منطقة الجوف في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج القادمين إلى مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بالجوف تحت منظومة عمل متكاملة بين عدة جهات أمنية وقطاعات حكومية خدمية .
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن مهام وواجبات الكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين، وتقديم العون لهم، وعكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة الحجاج وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات التعليمية المشاركة معها من كشافة التعليم والمسؤولين تجاه المجتمع.
وأثنى مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم الإستاذ عبدالعزيز السراء على جهود كشافة الجوف ومايقدمونه من خلال الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن شاكرا جميع المشاركين من قادة وكشافة في هذه المهمه الإنسانية الجليلة سائلا الله لهم الأجر والثواب .
بدوره أكد قائد المعسكر الكشفي سلطان بن محمد الجهني أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والكشافة الذين ينتشرون خلال فترات العمل اليومية، لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم حتى نهاية ذي الحجة المقبل.
وأبان أن عدد ساعات العمل اليومية للكشافين المشاركين في المعسكر التناوب على فترتين صباحية ومسائية، حيث يشاركون في تنظيم وقوف الحافلات وإرشاد الحجاج إلى مرافق الخدمات الصحية وأماكن الوضوء، ومساعدة الحجاج المحتاجين للمعونة بالعربات الكهربائية، وتوزيع الوجبات الغذائية على الحجاج .