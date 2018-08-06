انطلاق الفعاليات الشبابية في مهرجان الجوف حلوة 39

جوف - سكاكا :
انطلقت أولى الفعاليات الشبابية في نادي الحي بثانوية الجزيرة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 و الذي يقام برعاية ودعم مجلس التنمية السياحية وبتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون والشراكة مع أمانة منطقة الجوف وبرعاية إعلامية من ملتقى إعلاميي الجوف ، بإقامة مسابقة البلايستيشن وبطولة البلوت والتي شهدت مشاركة العديد من الفرق تم توزيعها على مجموعات تتنافس فيما بينها لتحقيق لقب البطولة والتي تستمر إلى يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439 هـ .
وتأتي إقامة بطولة البلوت ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 39 ضمن خطط اللجنة المنظمة لخلق فعاليات خاصة بالشباب ، وسعيها لنشر ثقافة الألعاب المختلفة والبعد عن التقليدية في الفعاليات الشبابية ، وقد أكدت اللجنة على أن نجاح هذه البطولة يدعوها إلى إقامتها بصورة أوسع و جوائز أكبر .