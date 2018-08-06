حجاج عراقيون للسعودية ” لا تعوفونا “

جوف - سكاكا :
عبر عدد من الحجاج العراقيون عن بالغ شكرهم وعظيم تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من جميع أقطار المعمورة من بلدان العالم والتي يقدم لهم كل الإمكانيات والتسهيلات حتى يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة من خلال منظومة من الخدمات المتنوعة .
وأجهش أحد الحجاج العراقيين بالبكاء بعد وصوله إلى مدينة الحجاج بأبوعجرم بمنطقة الجوف مطالبا المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب العراق قائلا باللهجة العراقية ( لا تعوفونا ) أي لا تتركوننا مؤكدا أن شعب العراق يكن للقيادة وللشعب السعودي الحب والاحترام والتقدير بعد أن قدم شكره للسعودية على ما تقدمه من خدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام مؤكدا على سلاسة الدخول إلى أراضي المملكة عبر منفذ جديدة عرعر واكتمال الخدمات على الطريق حتى وصولهم إلى مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمنطقة الجوف .
فيما ثمن الحاج غانم جاسم صبيح مواقف المملكة تجاه دولة العراق مقدما شكره على ماتقدمه المملكة من خدمة رائعه لحجاج بيت الله .
كما شكر الحاج سعد عبدالغني الأوسي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على ما يقدمون للحجاج من خدمة متمثلة بالخدمات الصحية والرعاية الطبية للحجاج والوجبات المقدمة مجانا داعيا الله أن يحفظ السعودية وقائدها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم .
فيما قالت الحاجة أشواق تركي يونس أننا تفاجأنا وسعدنا بالخدمات المقدمة للحجاج منذ دخولنا للأراضي السعودية عبر منفذ جديدة عرعر البري حتى وصولنا مكان المبيت بمدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بالجوف ونعجز عن شكر المملكة وشعب المملكة على ما يقدمونه من خدمة لضيوف الرحمن .