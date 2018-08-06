بحث معه سبل التعاون المشترك: مدير جامعة الجوف يلتقي أمين أمانة منطقة الجوف

جوف - سكاكا :
قدم معالي مدير جامعة الجوف أ.د/ إسماعيل البشري شكره لأمانة منطقة الجوف على تعاونها الدائم مع الجامعة فيما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم أهالي المنطقة ويسهم في تنميتها في ظل الدعم الكبير والتوجيهات الحكيمة من القيادة أيدها الله.
جاء ذلك أثناء زيارة معاليه لأمانة المنطقة، حيث التقى المهندس درويش الغامدي أمين الأمانة وهنأه بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة المنطقة والوطن.
وكان اللقاء قد تضمن حواراً حول المشروعات المشتركة بين الطرفين وكيفية تحقيق توجهات القيادة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لأهالي المنطقة وتذليل كل الصعوبات لتحقيق التنمية الشاملة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
واطلع مدير الجامعة أثناء اللقاء على الخرائط التي عرضتها أمانة المنطقة لتوضيح المشروعات المستقبلية المتعلقة بالمدينة الجامعية والمنطقة المحيطة بها، وكذلك الطرق المؤدية إليها بما يضمن تسهيل حركة الطلاب ووصولهم إليها من مختلف الاتجاهات، حيث استعرضت إدارتا المشاريع في الأمانة والجامعة كل المقترحات الممكنة والتي تحقق رؤية الجهتين وتصب في مصلحة أهالي الجوف.
وتسلم الدكتور البشري أثناء اللقاء الذي يوصف بالإيجابي نسخة من مطبوعات الأمانة التي توضح رؤيتها المستقبلية الخاصة بالمنطقة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء سيعقبه تعاون وتنسيق مستمر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من محاور تسهم بمشيئة الله في راحة طلاب الجامعة وأهالي والمنطقة، وتفتح الآفاق لمشروعات وطنية واستثمارات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمعرفية بالجوف.